Що очікується на валютному ринку у середу

Ключова подія сьогоднішнього дня, до якої буде прикута пильна увага усієї світової громадськості – зустріч радників глав держав – учасників «Нормандської четвірки» у Парижі. Від того, чи буде досягнуто якихось конкретних домовленостей, залежить багато чого. Для валютного ринку це означатиме зниження негативного геополітичного фону.

На міжбанківському валютному ринку сьогодні всі стежитимуть за новинами, намагаючись побачити хоч якийсь позитив. Вчора падіння гривні продовжилося, хоч і не такими сильними темпами, як у понеділок. Але це лише результат масованих інтервенцій Національного банку: регулятор активно продає валюту, намагаючись заспокоїти ажіотажний попит.

Інтерес до покупок українських цінних паперів залишається на низькому рівні: на вчорашньому аукціоні з розміщення ОВДП Міністерству фінансів більш-менш вдало вдалося продати лише тримісячні папери, при цьому суттєво підвищивши їхню прибутковість. Іноземні інвестори продовжують щодня продавати наявні у них папери на вторинному ринку та конвертувати всю отриману гривню у валюту з наступним виведенням за кордон. Це чинить постійний тиск на курс. Сьогодні долар продовжить зростати, а Національний банк, як і попередніми днями, намагатиметься знизити швидкість зміни котирувань.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 28,70/28,80 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Курс готівкового долара у вівторок рухався протилежно до напрямку руху безготівкового, скорочуючи з ним розрив. Вранці оптові обмінні пункти столиці продавали готівкового «американця» по 28,90-29,00 гривень (а деякі обмінки навіть виставляли цінник на продаж 29,05 гривень); на обід «американець» подешевшав до 28,75 гривень, а до 17:00 – подорожчав до 28,78-28,80 гривень. Сьогодні вранці долар у столиці почнуть продавати за 28,75-28,80 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Найменша ознака стабілізації на міжбанку (як реакція на можливі хороші новини) – і готівковий долар почне стрімко дешевшати. Якщо ж позитивних новин не буде, то вже надвечір долар може додати в ціні ще мінімум 5-10 копійок.

Євро на ринку FOREX у вівторок продовжив падіння, яке розпочалося в понеділок, і опустився до позначки 1,1263 долара. Євро продають напередодні сьогоднішнього засідання комітету з відкритих ринків (FOMC) ФРС США, на якому буде ухвалено рішення про облікову ставку. Аналітики очікують цього року від 7 до 8 підвищень облікової ставки ФРС, і це підтримує зростання долара проти решти провідних світових валют. Вранці середи євро торгується у вузькому діапазоні 1,1293-1,1310. Готівковий євро, слідуючи за доларом, трохи подешевшав протягом дня: вранці вівторка оптові обмінні пункти продавали його за 32,60-32,70 гривень; на обід ціна опустилася до 32,40-32,45 гривень, а надвечір – піднялася до 32,50-32,53 гривень. Сьогодні вранці його продаватимуть по 32,47-32,50 гривень. Далі все залежатиме від поведінки готівкового долара та коливань євро на FOREX. Сьогодні рівноймовірні і зростання, і падіння цінника на готівковий євро.

Російський рубль вчора протягом усього дня торгувався між рівнями 78,40 і 79,00 рублів за долар і лише надвечір відновив зниження. Вранці середи він торгується в діапазоні 78,55-78,90 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці у вівторок продавали по 3,65-3,69 гривні за 10 рублів - практично так само, як минулого тижня. Через сильні коливання як рубля, так і гривні цей діапазон сьогодні може зрости ще більше: будуть пропозиції на продаж рубля і по 3,65, і по 3,70-3,72 гривні за 10 рублів.