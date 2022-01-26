Ринок землі: під час торгів суми зростають на 1000%

За чотири місяці існування земельних аукціонів в Україні в системі "Прозорро.Продажі" загальна стартова ціна ділянок подолала позначку 1 млрд грн, повідомляє UBR.

Органи місцевого самоврядування за цей час змогли залучити до бюджетів понад 250 млн грн. Про це розповів Міністр аграрної політики Роман Лещенко.

У середньому зростання ціни за результатами земельних торгів становить понад 200%. Але за сільськогосподарські землі цей показник сягає 437%, а в деяких регіонах – 1000%.

За даними Лещенка, найдорожча земля розташована у Львівській, Київській, Закарпатській, Одеській та Харківській областях. Йдеться про с/г землі приватних осіб, оскільки продаж комунальної та державної землі залишається під забороною.

Водночас найдорожча оренда – в Одеській, Хмельницькій, Кіровоградській, Київській та Львівській областях.

Лещенко зазначив, що учасниками аукціонів є як державні органи влади, так і приватні особи. На даний час у системі "Прозорро.Продажі" опубліковано 3244 аукціони із загальною площею земельних ділянок у 18 тис. га. Вартість виставлених земель на аукціони з оренди – 74 млн грн, на її відчуження – 927 млн грн. 72% всіх аукціонів – це с/г землі.