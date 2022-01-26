Mercedes готує оновлення позашляховика G-Class

Оновлена версія другого покоління Mercedes G-Class має з'явитися цього року. Очікується, що зовнішній вигляд максимально наблизиться до майбутньої електричної модифікації позашляховика, повідомляє РБК-Україна.

Рестайлінг не повинен істотно змінити зовнішній вигляд Mercedes G-Class. Але камуфляж на передньому і задньому бамперах, боковинах кузова та оптиці натякає, що саме ці елементи екстер'єру чекає невелике оновлення.

У салоні з'явиться фірмова мультимедійна система Mercedes MBUX. Цікаво, що G-Class - єдиний автомобіль в модельній лінійці компанії, який поки не отримав цей інфотеймент. Очікується, що лінійка силових агрегатів залишиться без змін. Прем'єра електричного G-Class запланована на 2024 рік.

Нинішнє покоління Mercedes-Benz G-Class було представлено у 2018 році. Від класичної моделі машина успадкувала форму кузова, дверні ручки, зовнішні дверні петлі, запасне колесо на задніх дверях і багато іншого. Публіка тепло прийняла перероджений автомобіль: тільки у 2021 році по всьому світу було продано понад 40 тисяч екземплярів G-Class.