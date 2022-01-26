Місячний календар на лютий: найнебезпечніші дні

Місяць впливає на здоров'я і долю людини так само сильно, як і інші небесні світила. Місячний календар визначає вдалі та невідповідні дні для нових справ, фінансових вкладень та інших турбот, повідомляє УНІАН.

Астрологи назвали найнебезпечніші дні останнього зимового місяця, які принесуть нам невдачі, хвороби й конфлікти. На ці дати краще не планувати нічого важливого.

1 лютого - молодик в Близнюках

Цей день небезпечний сімейними конфліктами й відсутністю взаєморозуміння. Люди згадають старі образи та стануть дуже ревнивими. Конфлікти в цей день будуть надуманими, без об'єктивного ґрунту. Астрологи рекомендують провести цей день наодинці, щоб ненароком не зірватися на рідних.

11 лютого - з'єднання Меркурія з Плутоном

З'єднання двох планет зробить день небезпечним і агресивним. У цю дату всі плани підуть шкереберть. Всесвіт буде всіма силами заважати вам втілити задумане. 11 лютого люди не зможуть зосереджено і продуктивно працювати. Рекомендується відкласти всі важливі справи.

15 лютого - з'єднання Венери з Марсом

Венера і Марс пригнічує інтелектуальну сферу людини. Ця дата буде невдалою для працівників розумових професій і творчих людей. Будь-які інтелектуальні починання закінчаться невдачею, а нові ідеї не будуть приходити в голову. Також в цей день загостряться відносини між батьками й дітьми.

16 лютого - повний місяць у знаку Лева

Будь-які нові справи краще не починати в цей день. Нічим не ризикуйте, не міняйте спосіб життя і не намагайтеся позбутися від шкідливих звичок. Інакше все стане ще гірше. 16 лютого не можна брехати та прикидатися іншою людиною, інакше відносини з близькими сильно погіршаться.

24 лютого - спадний місяць у Стрільці

Під впливом Стрільця люди стануть дуже марнотратні в грошах. Не варто нічого купувати в цей день. Покупки не тільки не принесуть радості, але також можуть виявитися марними. Ваше ставлення до грошей 24 лютого буде неадекватним.