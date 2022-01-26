США у відповідях РФ з безпеки не торкнуться теми України в НАТО
Влада США в письмовій відповіді на російські пропозиції з безпеки не планує торкатися теми перспективи приєднання України до НАТО. Про це заявив у вівторок представник Держдепу Нед Прайс, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Це буде відповідь влади США. Не нам говорити про питання, що стосуються НАТО", – заявив той на брифінгу.
При цьому він нагадав, що США проти перегляду принципу відкритих дверей альянсу.
"Відчинені двері є відчинені двері", - сказав Прайс.