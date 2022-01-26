ЄСПЛ починає слухання у справі України і Нідерландів проти Росії

Європейський суд з прав людини починає слухання у справі України і Нідерландів проти Росії 26 січня. Цього тижня мають відбутися усні слухання щодо прийнятності заяв у справі щодо злочинів на Донбасі, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Цей процес об’єднує три скарги про порушення прав людини на окупованому Донбасі:

щодо порушень прав людини на сході України,

щодо викрадення дітей-сиріт,

щодо збиття у липні 2014 року пасажирського літака компанії Malaysia Airlines МН-17.

Міністр юстиції України Денис Малюська зазначив, що Україна доводить, що Росія контролювала і контролює зараз окуповані території Донецької і Луганської областей, що там відбуваються грубі порушення прав людини і відсутні юридичні засоби захисту прав людей.

За обсягом доказів та кількістю порушень міждержавна справа "Україна та Нідерланди проти Росії" є наймасштабнішою, яку коли-небудь розглядав ЄСПЛ.

Відповідно до встановленого ЄСПЛ порядку, у ході усних слухань 26 січня першими виступатимуть представники уряду Російської Федерації, другими - представники України, і третіми будуть заслуховуватися представники Нідерландів.

Загалом же ЄСПЛ винесе два рішення по цій справі:

проміжне, а саме про допустимість скарги, тобто, чи можна переходити до розгляду справи по суті;

яке буде власне рішенням по суті вимог.

Перше проміжне рішення очікуємо за 2-2,5 роки. Винесення рішення по суті займе ще більше часу.