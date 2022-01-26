Виробництво вершкового масла в Україні впало на 35%

У 2021 році виробництво вершкового масла жирністю менше 85% в Україні скоротилося на 19% до 70,6 тис. тонн. А протягом останніх п'яти років виробництво впало на 35%. Основна причина – зменшення кількості молока у країні, повідомляє UBR.

За даними аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу, валові надої молока за п'ять років знизилися на 10%. Паралельно зросли обсяги імпорту вершкового масла, що створює конкуренцію вітчизняному виробнику та зменшує його зацікавленість у нарощуванні обсягів виробництва. Наприклад, у 2020 році постачання продукту з-за кордону збільшилося вчетверо, до 8700 тонн.

Проте у 2021 році ціни на масло в Європі зросли на 68%. Тому постачання в Україну зменшилося на 21%. Основним продавцем масла виступає Білорусь із часткою 28% імпорту. Також до топ-3 постачальників входять Польща (24%) та Німеччина (16%).

Окрім цього, у 2021 році скорочувався і експорт масла з України – на 5% рік до року, до 9000 тонн.

"Нарощування обсягів експорту відбулося ближче до кінця року. Все це разом призвело до скорочення пропозиції на ринку та логічного зростання ціни, яке ми спостерігаємо сьогодні" , - сказано в повідомленні.

В основному українські підприємства продають вершкове масло Молдові (27%), Азербайджану (25%) та Грузії (12%).

Нагадаємо, що вершкове масло, за даними УКАБ, лише за два тижні 2022 року подорожчало на 8%, до 51 грн за пачку.