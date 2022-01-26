Білий дім прокоментував можливість публікації відповіді на вимоги РФ

У Білому домі прокоментували можливість опублікувати письмову відповідь США на вимоги Росії щодо «гарантій безпеки», повідомляє Новое время.

Речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу заявила, що зазвичай США не публікують у відкритому доступі документи, які є частиною переговорного процесу.

"Що стосується того, чи буде вона (відповідь – ред.) оприлюднена, то зазвичай цього не роблять" , – сказала Псакі.

Вона додала, що поки що не може надати жодних даних про точну дату, коли Вашингтон направить відповідь Москві.

За її словами, цим питанням займається, зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, Росія висунула США та НАТО вимоги щодо «гарантій безпеки», однією з яких є невступ України до Альянсу.