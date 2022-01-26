Розроблено мову програмування для квантових комп'ютерів

Вчені Массачусетського технологічного інституту розробили мову програмування для квантових обчислень під назвою Twist, яка враховує заплутаність кубитів і водночас зрозумілий для класичного програміста, повідомляє Лента.Ру.

На відміну від традиційних обчислень, квантові комп'ютери використовують не біти, а кубиiти. Важливою властивістю є заплутаність кубитів, тобто зміні стану одного кубіту змінюється стан іншого, навіть якщо кубити фізично розділені. Це дає квантовим комп'ютерам можливість обробляти величезну кількість даних, проте досі не існувало відповідної мови програмування, яка б враховувала заплутаність.

Twist описує та перевіряє, які фрагменти даних у квантовій програмі заплутані. При цьому сама мова дозволяє програмісту не думати про заплутаність, що допускає інтуїтивне програмування з меншою кількістю серйозних помилок. Таким чином, Twist показує, які тимчасові дані, згенеровані програмою, можна безпечно викидати, не побоюючись, що це може зашкодити обчисленням.

Квантові комп'ютери мають потенціал для вирішення завдань, які вимагають тимчасових витрат, що зростають експоненційно з кількістю вхідних параметрів. При квантових обчисленнях кубити здатні перебувати в суперпозиції кількох станів, що дозволяє проводити величезну кількість обчислень одночасно за допомогою лише невеликої кількості кубітів. Це корисно для розробки криптографічних та комунікаційних протоколів, а також пошуку структур молекул у медицині, біології та хімії.