Які активи привабливі для інвестицій у 2022 році

Криптовалюти у 2021 році показали феноменальне зростання. Разом з аналітиками однієї з перших у СНД регульованих криптобірж Currency.com ми подивилися, чи є інші активи, які могли б порівнятись за вигідністю з криптовалютами, повідомляє Обозреватель.

Депозити

Ринок депозитів України є дуже різноманітним. Проте пропозиції щодо депозитів досить скромні. Так, за даними Нацбанку, середня ставка за новими терміновими депозитами в доларах США становила лише 0,7%, за депозитами в євро – 0,3%. Якщо термін депозиту перевищує 2 роки, ставки стають цікавішими – 2,4% та 2,0% відповідно.

Але треба враховувати, що річна інфляція у США 2021 року становила 7%, і це найвищий показник із 1982 року. У Євросоюзі ціни зросли на 5%. Тобто, ставки навіть за довгостроковими депозитами в іноземній валюті не перекривають інфляцію.

У гривні ставки дещо вищі. Як повідомляє Нацбанк, середня ставка за новими депозитами у національній валюті у листопаді 2021 року становила 7,0%, за депозитами на 2 роки і більше – 11,5%. При цьому річна інфляція у листопаді 2021 року в Україні становила 10,3%. Тобто, лише довгострокові депозити виявляються справді прибутковими.

Індекси

Інфляція – лише симптом розігріву світової економіки, щоб вона швидше відновилася після пандемії COVID-19. І справді, зростання у 2021 році виявилося значним. Індекс S&P 500 виріс за 2021 рік на 25,8% та показує стійкий позитивний тренд.

Індекс Франкфуртської фондової біржі DAX 30 зріс за рік на 16,4%, що порівняно непогано з огляду на те, що інфляція в Німеччині у 2021 році склала 3,1%.

Акції

Акції компаній цілого ряду секторів показали значне зростання минулого року. І на них можна було добре заробити.

Наприклад, найбільший гравець автомобільної промисловості Tesla пробив у 2021 році стелю капіталізації в 1 трлн доларів, а ціна його акцій зросла на 65,4%. Це сталося завдяки значному зростанню попиту на електромобілі та екотехнології в автомобілебудуванні.

Ще один перспективний зараз сектор – виробництво напівпровідників (вони в дефіциті) та відеокарт. Так, великі гравці у цій сфері Applied Materials та ASML подорожчали на 87,3 та 72% відповідно, Nvidia – у 2,4 раза, AMD – на 67,7%. Дефіцит чіпів і загалом hardware-інфраструктури у світі поки що розширюється. А це означає, що попит на продукцію компаній сектора тільки зростатиме.

Криптовалюти

У 2021 році ціна переважної більшості криптовалют побила рекорди. Якщо говорити про основні, то біткоїн виріс більш ніж на 60%, ефіріум 1 майже в 5 разів, токен криптобіржі Binance – майже в 14 разів, а популярний токен DogeCoin - у 3 рази.

Динаміка ціни BTC. Джерело: Currency.com

Великими власниками біткоїну стали Tesla та виробник програмного забезпечення MicroStrategy (на 2,7 та 3,8 млрд доларів відповідно). Відповідно, перспективи зростання ринку криптовалют залишаються позитивними.

Таким чином, дохідність деяких криптовалют у 2021 році була винятковою. Але добре заробити можна й інвестуючи в токенізовані індекси чи токенізовані акції. Вони, і ще понад 3 тис. токенізованих активів та близько 40 криптовалют доступні на криптобіржі Currency.com.

Повідомлення містить інформацію про рух ринку, не є інвестиційним дослідженням, не повинно розглядатися як інвестиційна порада та є суб'єктивною точкою зору на об'єкт повідомлення автора матеріалу. Попередні показники не є надійним індикатором майбутньої динаміки цін.