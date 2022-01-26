BMW представила оновлене сімейство 8-Series та топовий M8

Німецька компанія BMW офіційно презентувала оновлені версії сімейства 8-Series та топову модифікацію М8. Спорткари отримали виразне облицювання радіатора та розширений пакет опцій, повідомляє Обозреватель.

Головною зміною у зовнішності стало фірмове облицювання радіатора, яке має дуже скромні розміри, а внаслідок горизонтальної орієнтації, візуально робить машину ширшою.

У компанії підготували для рестайлінгових машин нову палітру кольорів, а також розширений асортимент колісних дисків. На версії M850i тепер встановлюються оптимізовані з погляду аеродинаміки дзеркала M, а кузов прикрасили логотипи BMW Motorsport.

На версії M850i тепер встановлюються оптимізовані аеродинаміки дзеркала M, а кузов прикрасили логотипи BMW Motorsport. Джерело: BMW

Зміни у салоні зачепили мультимедійну систему, яка отримала новий сенсорний екран діагоналлю 12,3 дюйма, який прийшов на зміну колишньому 10,25-дюймовому.

Зміни в салоні зачепили мультимедійну систему, яка отримала новий сенсорний екран діагоналлю 12,3 дюймів. Джерело: BMW

У компанії вирішили відмовитися від версії M8, а для любителів "заряджених" версії залишили варіант M8 Competition, який легко відрізнити за більш агресивним оформленням передньої частини та додатковими елементами обвісу.

BMW M8 Competition Coupe. Джерело: BMW

У списку нових опцій з'явилися вставки у фарах M Shadowline та вуглепластикові "ковші" M Carbon прикрашені логотипами M8. Також для обробки приладової панелі та точніше частини дверних панелей використовується алькантара.

M8 тратит на разгон до первой "сотни" примерно 3 секунды. Джерело: BMW

Під довгим капотом знаходиться добре знайомий фірмовий 4,4-літровий мотор V8 з двома турбінами. Він розвиває потужність 625 к.с. та момент у 749 Нм. У парі з ним працює 8-ступіневий "автомат". Реалізувати потенціал силового агрегату допомагає фірмова повнопривідна трансмісія MxDrive. З таким арсеналом M8 витрачає на розгін до першої сотні приблизно 3 секунди.

Кабріолет BMW M850i. Джерело: BMW

Для найвибагливіших покупців компанія пропонує спеціальну версію 8 X Jeff Koons Edition на базі 850i xDrive Gran Coupe. Новинку буде представлено 17 лютого на спеціальному заході. Вона відрізняється особливою обробкою інтер'єру та екстер'єру, а в її створенні брав участь відомий американський художник Джеф Кунс.