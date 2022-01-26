МОЗ перевірить усі медзаклади на дотримання виплат нових окладів лікарям

МОЗ перевірить усі медзаклади на дотримання виплат нових окладів лікарям

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою встановив базову заробітну плату для медичних працівників на рівні - 13 500 гривень для медичної сестри та 20 тисяч - для лікаря. МОЗ перевірить усі медзаклади на дотримання відповідних виплат.﻿ Про це, посилаючись на брифінг міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

За його словами, ситуація, коли на рахунках лікарні лежать десятки мільйонів гривень залишку, а при цьому медичний колектив працює за мінімалку - абсолютно неприпустима.

"Тому МОЗ ініціюватиме проведення Держаудитслужбою перевірки кожної медичної установи, яка у своїх звітах демонструватиме неспроможність виплатити нову базову заробітну плату. Так само перевірки чекатимуть і на ті лікарні, в яких керівники примусово намагаються перевести медиків на неповну ставку, при цьому залишаючи працювати повний робочий день", - заявив Ляшко.

Ляшко повідомив, що керівник закладу, який вирішить таким чином "зекономити" бюджет лікарні, за рахунок звичайного лікаря чи медсестри, отримає покарання.

Він додав, що Міністерство охорони здоров’я створило контакт-центр, де за номером телефону: 0-800-60-20-21 можна отримати відповіді щодо формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я, госпітальних округів та виплат базової заробітної плати.

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