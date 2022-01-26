Зима 2022 - час мунбутів: як носять модники

Блогери та інфлюенсери зовсім недаремно запаслися мунбутами — стильним взуттям для найхолодніших зим, повідомляє Сьогодні.

Мунбути — це черговий писк моди, який тільки набирає популярності. Їх також називають місяцеходами або дутими чоботями. Перший бренд, який почав випускати місяцеходи Moonboot. Його засновник, шевець Джанкарло Занатта, надихнувся на створення своїх дутих черевиків після того, як спостерігав за висадкою "Аполлон-11" на Місяць.

Як носити тренд зими 2022 мунбути
Як носити тренд зими 2022 мунбути / Фото: Инстаграм

Так вийшли водонепроникні чоботи на товстій підошві, які ідеально вписуються у наші суворі зими. Потім на початку 2000-х мунбути "вистрелили" у вуличній моді. З того часу їх регулярно комбінують у своїх образах світові селебріті: Кім Кардашьян, Дуа Ліпа, Мерайя Кері. Спортивні та люксові бренди також пропонують модель у різних варіаціях.

Як носити тренд зими 2022 мунбути
Як носити тренд зими 2022 мунбути / Фото: Инстаграм

Як носити мунбути?

Стилісти радять комбінувати це взуття з базовим гардеробом. У будь-якому разі мунбути привернуть до себе всю увагу. Найкраще для крутих луків підійдуть короткі стьобані та спортивні куртки, лосини, джинси скінні і трикотажні костюми.

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Публікація від Jutta Hirsimäki (@judezzi)

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