На встановлення РРО для ФОПів залишилися лічені дні: штрафи зростуть

В Україні більшість фізосіб-підприємців (ФОПів) мали встановити реєстратори розрахункових операцій (програмні на телефони або касові апарати) до 1 січня, повідомляє Обозреватель.

Невелика кількість ФОПів, які продають контрабанду або приховують свої обороти від податкової, не лише відмовилися встановлювати реєстратори, а й влаштували мітинги під будівлею Ради зі спробою штурму. З 1 лютого штрафи для них значно зростуть.

Про це написав голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Як зміниться розмір штрафів (вважається у відсотках від операцій без РРО):

10% під час встановлення РРО до 1 лютого 2022-го;

50% під час встановлення РРО до 1 березня 2022-го.

Штрафи не застосовуються автоматично, а лише за результатами перевірки податкової. "У тих кількох тисяч ФОП, які ще не встановили РРО, є небагато часу – до лютого, щоб встановити РРО і як і інші сумлінні колеги – ФОПи фактично будуть звільнені від штрафів на 2022 рік", – написав нардеп.

Як штрафуватимуть. Джерело: Telegram Данила Гетьманцева

Також він розвінчав частину міфів. Наприклад, усі товари, як стверджують активісти, не потрібно кодувати. Виняток лише для підакцизних товарів: паливо, тютюнові вироби та алкоголь.