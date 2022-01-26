Фьюрі записав емоційне відеозвернення до Усіка та Джошуа

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі продовжив розбурхувати своїх потенційних суперників і звернувся до Олександра Усика, Ентоні Джошуа та Ділліана Вайта. Скандальний циганський король записав кілька відеороликів із претензіями до опонентів, при цьому прізвище українцю він вимовляв неправильно: Усек, повідомляє Обозреватель.

У своїх "сюжетах" Ф'юрі заявив, що готовий битися хоч у найближчі вихідні, не соромлячись у висловлюваннях в оцінці конкурентів:

"Я буду продовжувати записувати ці відео, поки один з цих сц**унів не погодиться вийти зі мною на бій. Джошуа – боягуз, Усик – слабак, Вайт не хоче битися. Ви всі – просто мішки.

Мені однаково, з ким зустрічатися. Джошуа, Усик, Вайт, давайте битися. Я – найкращий з колись живих на землі бійців. А ви лише жалюгідні труси та нероби. Я виб'ю з вас все д***мо і знищу будь-якого з вас", – емоційно висловився Ф'юрі .

All cowards shithouse bums. I'll fight any of them, I'm the best man that's ever lived!!!!! pic.twitter.com/ThUZF7wgc8 — TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 25, 2022

Тим часом, 26 січня завершується термін проведення переговорів щодо організації поєдинку Ф'юрі з обов'язковим претендентом Ділліаном Вайтом. Сторони досі не змогли домовитися про розподіл гонорару і збираються вирішувати справу в суді.