Це посилить імунітет і поверне енергію: як провести домашній детокс

Детоксикація організму – це основа, з якої варто починати оздоровлення організму. Процес детоксикації та функціонування органів шлунково-кишкового тракту безпосередньо пов'язані, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Про це розповіла у своєму блозі про здорове харчування в Instagram нутриціолог Євгенія Хелс.

Детокс допомагає:

Знизити метеоризм і здуття

Відновити стілець

Знизити ризик розвитку жовчнокам'яної хвороби

Відновити засвоєння вітамінів і мінералів

Знизити розростання патогенної мікрофлори

Знизити хронічне запалення

Профілактувати захворювання шлунково-кишкового тракту: панкреатити, ГЕРХ, холецистити, СНБР, СНГР, гастриту і т.д.

Як провести детокс

Ці 6 пунктів допоможуть почати очищення організму в домашніх умовах:

Налагоджуємо водний режим. Обов'язково випивати свою норму води в день, щоб токсини могли вивестися з сечею. Вводимо в раціон більшу кількість клітковини: зелень (кінза, кріп, шпинат, петрушка, салат) всі овочі (особливо хрестоцвіті), фрукти з низьким глікемічним індексом (яблука, груші, ягоди). При порушеннях роботи шлунково-кишкового тракту виключити продукти, що сприяють газоутворення: груші, кавуни, абрикоси, вишня, абрикос, спаржа, фініки, інжир, квашена капуста, бобові, мед. Виключаємо цукор, молочні продукти, борошняне, глютен, трансжири, алкоголь, арахіс, сіль у великій кількості, сухофрукти й фрукти з високим глікемічним індексом. Кава, зелений і чорний чай замінюємо на трав'яні чаї (меліса, ромашка, імбир, м'ята). Допомагаємо детоксу альтернативними методами: баня, лімфодренажний масаж або зарядка, масаж сухою щіткою, фізичні навантаження, контрастний душ.

Додавати:

ферменти – для полегшення процесу перетравлення;

магній – підтримує детоксикацію, покращує роботу нервової системи;

хлорофіл – підтримує детокс.

Також варто включити в спосіб життя рухову активність, мінімально 10000 кроків в день.

Сон – не менше 8 годин.

Ретельно стежимо за гігієною рота, очищаємо язик скребком, полощемо рот кокосовим маслом.

Введіть ці пункти в повсякденне життя – і ваше самопочуття зміниться в кращу сторону!