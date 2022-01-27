Це посилить імунітет і поверне енергію: як провести домашній детокс
Детоксикація організму – це основа, з якої варто починати оздоровлення організму. Процес детоксикації та функціонування органів шлунково-кишкового тракту безпосередньо пов'язані, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.
Про це розповіла у своєму блозі про здорове харчування в Instagram нутриціолог Євгенія Хелс.
Детокс допомагає:
- Знизити метеоризм і здуття
- Відновити стілець
- Знизити ризик розвитку жовчнокам'яної хвороби
- Відновити засвоєння вітамінів і мінералів
- Знизити розростання патогенної мікрофлори
- Знизити хронічне запалення
- Профілактувати захворювання шлунково-кишкового тракту: панкреатити, ГЕРХ, холецистити, СНБР, СНГР, гастриту і т.д.
Як провести детокс
Ці 6 пунктів допоможуть почати очищення організму в домашніх умовах:
- Налагоджуємо водний режим. Обов'язково випивати свою норму води в день, щоб токсини могли вивестися з сечею.
- Вводимо в раціон більшу кількість клітковини: зелень (кінза, кріп, шпинат, петрушка, салат) всі овочі (особливо хрестоцвіті), фрукти з низьким глікемічним індексом (яблука, груші, ягоди).
- При порушеннях роботи шлунково-кишкового тракту виключити продукти, що сприяють газоутворення: груші, кавуни, абрикоси, вишня, абрикос, спаржа, фініки, інжир, квашена капуста, бобові, мед.
- Виключаємо цукор, молочні продукти, борошняне, глютен, трансжири, алкоголь, арахіс, сіль у великій кількості, сухофрукти й фрукти з високим глікемічним індексом.
- Кава, зелений і чорний чай замінюємо на трав'яні чаї (меліса, ромашка, імбир, м'ята).
- Допомагаємо детоксу альтернативними методами: баня, лімфодренажний масаж або зарядка, масаж сухою щіткою, фізичні навантаження, контрастний душ.
Додавати:
- ферменти – для полегшення процесу перетравлення;
- магній – підтримує детоксикацію, покращує роботу нервової системи;
- хлорофіл – підтримує детокс.
- Також варто включити в спосіб життя рухову активність, мінімально 10000 кроків в день.
- Сон – не менше 8 годин.
- Ретельно стежимо за гігієною рота, очищаємо язик скребком, полощемо рот кокосовим маслом.
Введіть ці пункти в повсякденне життя – і ваше самопочуття зміниться в кращу сторону!