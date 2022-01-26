Українці застрягли у Стамбулі через негоду: МЗС надає допомогу

Українських громадян, які застрягли в аеропорту Стамбула через негоду, розмістили у готелях.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Twitter.

"Завдяки роботі консулів українці, які застрягли в Стамбулі через негоду, були розміщені в готелях та забезпечені харчуванням. Взаємодіємо із турецькою стороною, аби якнайшвидше запустити скасовані авіарейси і повернути наших громадян додому" , - повідомив спікер.

Нагадаємо, 25 січня в Україні скасували авіарейси до Туреччини через сильний снігопад, який спричинив збої в роботі турецьких аеропортів. У Стамбулі закрили автовокзали та скоротили години роботи держустанов.