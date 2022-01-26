ДБР призначило нову дату допиту Порошенка

Державне бюро розслідувань закликає п'ятого Президента України, нині народного депутата України Петра Порошенка, припинити маніпулювати громадською думкою та нарешті почати виконувати рішення суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Про це пише пресслужба ДБР.

У пресслужбі нагадали, що Печерський районний суд Києва обрав Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та поклав певні обов'язки, серед яких – прибувати на кожну вимогу прокурора, слідчого судді, суду до органу досудового розслідування.

"В той же час, підозрюваний виконав рішення суду в частині передачі до Державної міграційної служби своїх чотирьох паспортів громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичного паспорта лише 24 січня 2022 року вже після публічного висвітлення факту ігнорування ним рішення суду", - пише прес-служба ДБР.

Крім того, зазначається, що на 16.00 цього ж дня Порошенко був викликаний до слідчого органу ДБР для проведення допиту як підозрюваний.

"Для створення видимості виконання покладених судом на нього обов'язків підозрюваний з'явився до ДБР, проте незабаром залишив приміщення, не дочекавшись слідчого. При цьому його команда встигла зняти відео, нібито в ДБР ніхто не очікував, хоча адвокатам було точно відомо, що слідчий підійде до них за кілька хвилин", – заявили в ДБР.

Наступний допит слідчим ДБР Петра Порошенка призначено на 11.00 31 січня 2022 року.