Українці найбільше довіряють ЗСУ, найменше – російським ЗМІ

Серед соціальних інститутів найбільшою довірою українців продовжують користуватися Збройні сили України, волонтери, звичайні люди та церква, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 3-11 грудня 2021 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з опитуванням, порівняно з груднем 2020 року спостерігається зростання довіри до Збройних Сил України.

Так, армії довіряють 72% українців, а баланс довіри-недовіри становить +60%. Порівняно з груднем 2020 року частка довіряючих зросла на 6 процентних пунктів, а баланс довіри-недовіри - на 8 процентних пунктів. Порівняно з груднем 2020 року, в усіх регіонах спостерігається тенденція зростання довіри до армії.

Зазначимо, Україна посіла 22 місце у рейтингу найсильніших армій світу. За рік українська армія піднялася на три рядки і покращила так званий "Індекс сили".

Також більшість респондентів довіряють волонтерам (68%, баланс – +57%) та звичайним людям у своєму населеному пункті (63%, баланс – +51%). Церкві довіряють 51% за балансу +27%. Щодо церкви, то на тлі інших регіонів виділяється захід, де 67% довіряють церкві проти 41-47% в інших регіонах.

Позитивний баланс довіри-недовіри також мають громадські організації – загалом їм довіряють 39% респондентів, а баланс становить +18% (без значних змін, порівняно з 2020 роком).

За даними дослідження, фактично серед респондентів переважає недовіра до президента, парламенту, уряду, правоохоронних органів (поліція, СБУ), ЗМІ (як українські, так і російські).

Зокрема президенту довіряють 27%, а не довіряють – 50%. Відповідно, баланс довіри-недовіри становить -23%. Порівняно з груднем 2020 року спостерігається погіршення показників: частка тих, хто довіряє президентові, знизилася на 5 процентних пунктів, а баланс довіри-недовіри – на 10 процентних пунктів.

Кабінету міністрів та Верховній Раді довіряють менше респондентів: відповідно, 14% довіряють уряду (баланс – -46%) та 11% довіряють парламенту (баланс – -56%). Порівняно з груднем 2020 року ситуація практично не змінилася.

Водночас 30-35% довіряють Патрульній поліції, СБУ та Національні поліції. Частка тих, хто довіряє цим інститутам не змінилася порівняно з груднем 2020 року, але баланс у всіх трьох випадках став дещо кращим.

Українським ЗМІ довіряють 32% респондентів, а баланс довіри-недовіри становить –7%. Порівняно з груднем 2020 року спостерігається поліпшення балансу довіри-недовіри. Дещо менше довіряють українським ЗМІ на Сході.

Щодо російських ЗМІ – їм довіряють 3% респондентів за балансу –75%. Порівняно з груднем 2020 року значних змін не було. У всіх регіонах більшість не довіряють російським ЗМІ, але дещо менш критичні до них – мешканці Сходу України.

Соцопитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з допомогою комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) з урахуванням випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Загалом опитано 2000 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (вік 18 років та старше) України. До вибірки не включаються території АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.