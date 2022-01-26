Папа Римський закликав молитися за мир в Україні

Папа Римський Франциск у середу під час колективної аудієнції у Ватикані закликав молитися за мир в Україні, повідомляє ТАСС.

Раніше понтифік запропонував провести 26 січня День молитви за мир у зв'язку із ситуацією навколо України.

"Запрошую вас молитися за мир в Україні, і робити це часто протягом цього дня: давайте наполегливо просити у Господа, щоб на цій землі процвітало братерство і долалися страхи та розбіжності <...>. Нехай молитви, які підносяться сьогодні до небес, торкнуться розумів і сердець відповідальних осіб, щоб узяв гору діалог, і благо всіх було поставлено вище за приватні інтереси" , - сказав він.

Предстоятель Римо-католицької церкви неодноразово висловлювався за міжнародний діалог для українського врегулювання. Навесні 2016 року Франциск оголошував збір коштів у всіх європейських католицьких парафіях на надання гуманітарної допомоги населенню України, яке постраждало у конфлікті на сході країни.