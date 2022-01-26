Кулеба: Поки говорять дипломати - гармати мовчать

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжує координацію із Заходом щодо заходів стримування РФ від подальшої агресії. Та зазначив, що "поки говорять дипломати - гармати мовчать", пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Ми продовжуємо тісну координацію з нашими союзниками та партнерами як у контексті консолідованої протидії агресії, так і у світлі підготовки відповідей США і НАТО на російські ультиматуми...Важливо, що дипломатичний трек-контакт з Росією продовжує працювати. Поки говорять дипломати - гармати мовчать" , - сказав Кулеба.

За його словами, вдалося закарбувати принцип "жодних рішень щодо України без України" , а країни-партнери відповіли РФ твердою консолідованою позицією.

"Незалежність і територіальна цілість України, як і політика відкритих дверей НАТО ніколи не були, і не будуть предметом торгу як цього хоче Росія" , - наголосив Кулеба.