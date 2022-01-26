Чемпіон Тур де Франс Берналь серйозно постраждав у аварії

Чемпіон "Тур де Франс-2019" Іган Берналь потрапив у серйозну аварію. На тренуванні його збив автобус, повідомляє РБК-Україна.

Інцидент трапився в рідній для Ігана Колумбії, в місті Ганчансіпа. Де Берналь тренувався разом з партнерами по команді "Ineos Grenadiers". Як можна зрозуміти по фото, Берналь на великій швидкості влетів у автобус, який стояв на дорозі.

Після аварії Берналя доправили в клініку університету Ла-Сабана, де велогонщика помістили в палату інтенсивної терапії.

Клініка університету Ла-Сабана випустила прес-реліз, в якому розповіла про стан Берналя:

"Команда нейрохірургів провела операцію з усунення зміщення перелому від хребця Т5 до хребця Т6 із травматичною грижею міжхребцевого диска. Під постійним контролем активності нервової системи була введена конструкція, що підтримує неврологічну цілісність та зберігає функціональність сегментів від хребців Т3 до Т8. Нейрохірургічна операція пройшла успішно.

Ми очікуємо позитивну динаміку в наступні 72 години, які пацієнт проведе в палаті інтенсивної терапії. Надалі негайно почнемо реабілітаційний процес, щоб досягти для нашого пацієнта найкращого з можливих результатів".