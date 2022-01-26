SkyUp відкриває нові напрямки в 11 країн

Авіакомпанія SkyUp анонсувала нові напрямки з Харкова влітку 2022 року в 11 країн, повідомляє УНІАН.

Перевізник почне здійснювати регулярні рейси з Харкова в Барселону (Іспанія), Батумі (Грузія), Братиславу (Словаччина), Бургас (Болгарія), Іракліон, Корфу і Салоніки (Греція). Також будуть здійснюватися рейси в Ларнаку (Республіка Кіпр), Прагу (Чехія), Ріміні (Італія), Тель-Авів (Ізраїль), Тіват (Чорногорія) і Тирану (Албанія). Про це розповіли у пресслужбі аеропорту "Харків".

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SkyUp і нові рейси:

SkyUp відкрила продажі на рейси весняного сезону: зі Львова до Мадрида (з 28 березня щопонеділка, а з червня — також і четвергами), до Відня і Валенсії (з 22 квітня щовівторка і п'ятницях) і Салоніки (з 28 травня щосереди й суботи).

Крім цього, авіаперевізник буде літати з Харкова на Корфу (з 28 травня щосуботи) і із Запоріжжя на Родос (з 27 травня щоп'ятниці, зворотний рейс у суботу).