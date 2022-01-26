Вчені вирахували, за скільки суперкомп'ютер майбутнього зламає біткоїн

Шифрування даних мережі Bitcoin є одним із найбезпечніших із відомих. Але в майбутньому це може змінитися – мережу першої криптовалюти зможуть зламати суперкомп'ютери майбутнього, повідомляє Обозреватель.

Як пише The Independent, так вважають британські дослідники. Йдеться про квантові комп'ютери, які замість бітів вимірюють інформацію в кубітах і здатні обробляти незрівнянно більше операцій, ніж звичайні апарати.

На цьому тлі група вчених з Університету Суссекса на чолі з Марком Веббером задумалася, коли людство почне застосовувати квантові комп'ютери для вирішення складних прикладних завдань. Шифрування мережі Bitcoin може бути зламано як перше випробування.

Веббер стверджує, що основний масив роботи на цій ниві проводиться американськими техногігантами IBM та Google.

"Різні апаратні платформи сильно відрізнятимуться за ключовими характеристиками обладнання, таким як швидкість операцій і якість управління кубітами" , – зазначає вчений.

Він та його колеги розробили алгоритм для оцінки кількості кубітів, необхідних для тих чи інших математичних операцій. Серед іншого програма враховувала паралельне виконання інструкцій комп'ютером, частоту виникнення помилок та тип осередків, з якими могли взаємодіяти кубіти.

Згідно з розрахунками вчених, квантовий комп'ютер на базі 13 млн кубітів приблизно за день зламає алгоритм цифрового підпису на основі еліптичної кривої, який використовує біткоїн. Але для досягнення практичної користі знадобиться значно більше обчислювальних блоків – від 30 до 315 млн кубітів.

Оскільки сучасні квантові комп'ютери мають лише 50-100 кубітів, такий розвиток подій залишається можливим у дуже далекій перспективі.

"Наші вимоги припускають, що Bitcoin варто вважати захищеним від квантової атаки на деякий час, але пристрої такого розміру зазвичай вважаються досяжними, і майбутні поліпшення можуть знизити вимоги ще більше" , – говорить Веббер.

Втім, тоді мережа першої криптовалюти може виконати "хардфорк", або розгалуження, і перейти на квантово-безпечне шифрування. З іншого боку, це може спричинити масштабування мережі.