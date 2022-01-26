Школи Херсонщини перейдуть на дистанційне навчання

Школярі Херсона навчатимуться дистанційно. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Миколи Якименка. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

Згідно з документом, починаючи з 27 січня учні 1-11 класів закладів загальної середньої освіти області навчатимуться дистанційно протягом 10 днів.