Школи Херсонщини перейдуть на дистанційне навчання
Школярі Херсона навчатимуться дистанційно. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Миколи Якименка. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.
Згідно з документом, починаючи з 27 січня учні 1-11 класів закладів загальної середньої освіти області навчатимуться дистанційно протягом 10 днів.
"Таке рішення було прийняте у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації в області. Також заборонено відвідування закладів позашкільної освіти та проведення у навчальних закладах батьківських зборів, гуртків, факультативів, спецкурсів, а також групових екскурсій та поїздок", – йдеться у повідомленні прес-служби ОДА. .