"Приват" підвищив ціни на пальне на 1 грн/л

Сьогодні, 26 січня, найбільша консолідована мережа групи «Приват» («Авіас», ANP, «Укрнафта» та ін. – загалом 1 540 станцій) підвищила ціни на бензин та дизельне паливо на 1 грн/л, повідомляє Enkorr.

Про це розповіли у Консалтинговій групі "А-95", посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

Зокрема, у мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 30,95 грн/л, А-95 – до 31,95 грн/л та ДП – до 31,00 грн/л. На станціях «Укрнафти» ціни на «двійку» зросли до 31 грн/л, на «п'ятірку» та дизпаливо — до 32,00 та 31,00 грн/л.

На станціях мережі BVS бензини подорожчали на 1,4 грн/л: бензин А-92 – до 33,19 грн/л, бензин А-95 – до 33,69 грн/л. Ціна ДП зросла на 1,5 грн/л до 33,09 грн/л. Паливо у мережі Shell подорожчало на 0,21-0,44 грн/л.

Мережі БРСМ-Нафта, Prime, Авантаж 7, Marshal, UPG, Motto та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,3-0,7 грн/л.