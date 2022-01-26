Росія перекидає в Білорусь винищувачі Су-35С

Винищувачі Су-35С Повітряно-космічних сил Росії перебазуються в Білорусь у межах перевірки сил реагування Союзної держави, повідомляє Вести.

"Екіпажі багатоцільових винищувачів Су-35С Східного військового округу, які залучаються до перевірки сил реагування Союзної держави, продовжують перебазування на білоруські аеродроми" , - зазначили в Міноборони РФ.

За інформацією міністерства, під час перельоту екіпажі здійснюють проміжні посадки на аеродромах Центрального та Західного військових округів для підготовки до подальшого вильоту та відпочинку екіпажів.

Після прибуття до Білорусі екіпажі Су-35С заступлять на бойове чергування у рамках перевірки функціонування єдиної системи ППО Союзної держави.