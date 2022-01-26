ЗМІ пишуть про смартфон Tesla Phone: ймовірно, це фейк

У січні 2022 року в соціальних мережах і медіа з'явилася інформація про загадковий Tesla Phone. Користувачі та ЗМІ пишуть, що американський підприємець Ілон Маск вже цього року представить власний смартфон. Незважаючи на те, що в мережі опублікували фотографії нібито смартфона Tesla, ймовірність появи цього гаджета мінімальна, повідомляє РБК-Україна.

Що пишуть про Tesla Phone і чому, швидше за все, це фейк - в матеріалі.

Найбільш інноваційний

Пишуть, що в розробці Telsa Phone брав участь Ілон Маск. Само собою, нам обіцяють унікальні можливості. Зокрема, нібито в тильній частині смартфона буде знаходитися сонячна панель-вона дозволить за 30 хвилин знаходження гаджета під сонцем зарядити його на 20%.

Some PI has been delivered with full gadgets and a free data pack for three months, make your orders now and be among the users of the free data pack and voice command Alexa home gadget @elonmusk @Tesla pic.twitter.com/eiAsgj5jC8 — Tesla Phones (@TeslaPhones) January 25, 2022

Також Tesla Phone буде працювати в зв'язці з проектом Starlink. Компанія забезпечить швидкісним інтернетом смартфон за допомогою супутників, які Ілон Маск планомірно виводить в небо. Це дозволить отримувати доступ до швидкого Інтернету в будь-якій точці світу.

Технічна характеристика

Передбачається, що смартфон отримає процесор Qualcomm Snapdragon (8 серія). Об'єм оперативної пам'яті складе 16 гігабайт, а об'єм вбудованої пам'яті - 512 гігабайт або 1 терабайт залежно від комплектації. Гаджет пророкують швидку зарядку USB Type-C на 100 Вт - пристрій можна буде зарядити нібито за 10 хвилин. Крім цього, смартфон нібито отримає невидиму камеру. Кажуть, що гаджет коштуватиме 750 доларів.

Чому Tesla Phone-фейк

Поки що немає приводу вірити інформації з соціальних мереж і ЗМІ. Справа в тому, що жодне велике Західне видання так і не написало з приводу Tesla Phone. Це можна свідчити про те, що вся інформація про майбутній смартфон Ілона Маска - фейк.

Крім цього, є ще одна теза, яка свідчить про те, що Tesla Phone не буде. Американський підприємець Ілон Маск майже завжди сам стає джерелом інформації про новинки своїх компаній. А враховуючи, що смартфон Tesla - один з найбільш очікуваних гаджетів останніх років, то навряд чи Маск упустив би можливість самостійно розповісти про свою новинку. Зробив би він це, швидше за все, в Твіттері.

Також новий рендер, який з'явився в мережі, схожий на той, що ЗМІ публікували в минулому році на 1 квітня. Як ви розумієте, тоді це був лише першоквітневий пранк. По всій видимості, цього разу нам теж показали фейк.

Коли ми дізнаємося правду

Згідно з попередньою інформацією, презентація Tesla Phone відбудеться навесні 2022 року. А нібито старт продажів стартує до кінця 2022 року. Так це чи ні - дізнаємося незабаром.