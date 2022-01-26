Tesla поставила звичайний клаксон на свій революційний штурвал

Компанія Tesla вирішила відмовитися вiд сенсорного клаксона на своєму суперечливому кермі-штурвалі. Замість нього буде встановлений стандартний звуковий сигнал в центрі керма, повідомляє РБК-Україна.

Ідея Ілона Маска полягала в тому, щоб замінити підрульові перемикачі для вибору режимів руху, поворотники і клаксон сенсорними кнопками на кермі. І тепер, схоже, в Tesla вирішили від цієї ідеї відмовитися, принаймні, частково.

Нагадаємо, що кермо типу" метелик " на новій Tesla Model S Plaid викликало суперечливу реакцію в автомобільному співтоваристві. При стандартному передавальному числі 14: 1 таким кермом незручно користуватися на низьких швидкостях.

У відповідь Ілон Маск повідомив, що компанія працює над прогресивним рульовим управлінням, яке не матиме механічного зв'язку з колесами, із змінним передавальним числом.

Нова Tesla Model S з наклейкою, на якій написано "Airbag horn enabled in SW-352573" (Подушка безпеки зі звуковим сигналом).

Поки ж, Tesla тестує нову версію свого "штурвала" зі звичайним звуковим сигналом в центрі колеса, де розташована подушка безпеки. Поряд з покажчиком повороту, це було одним з найбільш затребуваних клієнтами змін.