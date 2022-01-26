Мінімальний розмір аліментів збільшився: принято закон

В Україні розмір аліментів на дитину збільшиться із 30% до 50% прожиткового мінімуму – станом на січень-2022 це підвищення до 1050 грн (для дітей до 6 років) та 1309 грн (6-18 років). Йдеться про додаткові аліментні обов'язки, які покладаються на інших членів сім'ї та родичів дітей у тому випадку, якщо батьки не можуть їх сплачувати, повідомляє Обозреватель.

Відповідний законопроєкт № 3881 щодо внесення змін до Сімейного кодексу прийнято парламентом у другому читанні та загалом. За його підтримку народні депутати віддали 299 голосів. Про це свідчить трансляція пленарного засідання на офіційному YouTube-каналі парламенту.

Авторами проєкту виступила група народних депутатів від партії "Слуга народу". Відповідно до пояснювальної записки до документа, його мета – встановлення єдиного мінімального розміру аліментів та забезпечення стабільності сімейного законодавства.

Що змінилося і в чому суть нововведень

В Україні обов'язок по утриманню дітей покладається на батьків, які зобов'язані їх сплачувати в першу чергу. Однак трапляються випадки, коли діти втрачають своїх батьків або батьки з поважних причин не можуть їх утримувати й таким чином діти залишаються без засобів для існування.

У таких випадках обов'язок по утриманню малолітніх, неповнолітніх дітей покладається на інших членів сім'ї та родичів. Сімейний кодекс відносить до родичів та інших членів сім'ї бабусь та дідусів, братів та сестер, мачух та вітчимів.

Слід зазначити, що мінімальний розмір аліментів на дитину протягом 2002-2017 років був однаковим як в аліментних зобов'язаннях батьків щодо дітей, так і в аліментних зобов'язаннях інших членів сім'ї та родичів. І лише у 2017 році мінімальний розмір аліментів від батьків був збільшений із 30% до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Однак для дітей, які мають право на отримання аліментів від родичів та інших членів сім'ї, розмір аліментів так і залишився на рівні 30% прожиткового мінімуму. Це, як стверджують автори законопроєкту, призвело до дискримінації дітей, які одержують аліменти не від батьків.

Так, наприклад, станом на 1 липня 2020 р. мінімальний гарантований розмір аліментів від батьків для дітей віком до 6 років становив 929,50 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років – 1159 грн. Сукупний розмір аліментів від інших членів сім'ї та родичів – 557,70 грн (для дітей віком до 6 років) та 695,40 грн (для дітей від 6 до 18 років).

У зв'язку з цим, ухваленим законопроєктом № 3881 встановлено єдиний мінімальний розмір аліментів незалежно від виду аліментних зобов'язань. Тепер розмір виплати, що підлягає стягненню на дитину від інших членів сім'ї та родичів, не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму.