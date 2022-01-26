Що додати в шампунь, щоб волосся стало здоровим

Шампуні, незалежно від їхньої вартості та бренду, призначені в першу чергу для очищення волосся. Багато додаткових властивостей, про які виробники пишуть на упаковках, можуть бути методом маркетингу для покращення продажу. Важливо, щоб у ньому був пантенол та кератин. Потрібно уникати у складі лаурилсульфатів та силіконів, повідомляє Rsute.ru.

Здорове волосся – це показник загального стану організму. Вони в останню чергу отримують поживні речовини та вітаміни, тому при їх нестачі можуть втрачати блиск, випадати і тьмяніти.

Лікар-дерматовенеролог Світлана Якубович пояснює, що улюблений метод додавання вітамінів до шампуню не завжди дає позитивний результат. Якщо з ними переборщити, можна отримати протилежний ефект. Таким засобом є вітамін А. Він допомагає при акне, лупі. Але якщо часто ним користуватися, то стан волосся, навпаки, погіршиться. Поліпшити стан волосся допомагає цинк і іноді вітамін B. Хоча щодо останнього точаться суперечки у дослідників, тому що не всі дотримуються думки, що він приносить користь волоссю.

Допомагає і добре підібраний бальзам, який містить кератин або цераміди.

Щоб волосся швидко росло, можна використовувати нікотинову кислоту. Вона діє швидко, стимулюючи та покращуючи кровообіг. Наносити засіб потрібно на проділ та користуватися ним 3 місяці.

Як народний спосіб для волосся використовують реп'яхову олію. Світлана Якубович пропонує його замінити кокосовою, олією зародків пшениці, авокадо, кунжутною. Вони допомагають прискорити ріст волосся, мають андрогенні властивості. Їх бажано використовувати окремо, після того як волосся буде вимите, і висушене.

Маску з оліями на волосся роблять на кілька годин. Чим довше воно буде на волоссі, тим краще. Тому змішуючи їх зі шампунем, вони принесуть менше користі, але це вихід із становища для того, хто сильно зайнятий і не має багато часу.

У шампунь під час миття голови можна додати лимонний сік. Він поверне блиск, але може трохи освітлити волосся. З ним потрібно бути акуратними тим, хто фарбував волосся у темні кольори. Розводити шампунь з лимонним соком можна перед процесом миття, змішавши їх для одноразового використання.

Підсушує шкіру голови сода. Її можна застосовувати, якщо немає пошкоджень та подразнень.