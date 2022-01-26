МОЗ зареєструвало препарат для екстреного лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало для екстреного застосування при лікуванні COVID-19 препарат "Молнупіравір". Про це повідомляє прес-служба﻿ МОЗ.

Зазначається, що препарат "використовують для лікування COVID-19, насамперед, у групах ризику, щоб убезпечити хворих від переходу з легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та тяжкого" .

"Ми почали готуватися до чергової хвилі ковиду заздалегідь. Тому ще минулого року розпочали переговори щодо закупівлі 300 тис. курсів препарату "Молнупіравір", – зазначив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида. – Зараз МОЗ завершило реєстрацію препарату, тому очікуємо на його постачання найближчим часом час".

У МОЗ також пояснили, що "Молнупіравір" - це препарат прямої дії, який блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду, запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.