МВФ закликає позбавити біткоїн статусу легальної валюти в Сальвадорі

Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликає Сальвадор відмовитися від біткоїна як від платіжного засобу. Фонд підкреслює, що цей статус є серйозною перешкодою для країни в отриманні нового кредиту від МВФ, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

В минулому році Сальвадор запросив кредит МВФ у розмірі 1,3 млрд доларів, але переговори зайшли в глухий кут через побоювання Фонду щодо біткоїна, пише Bloomberg.

Правління підкреслює, що біткоїн представляє серйозні ризики для фінансової стабільності, фінансової цілісності та захисту прав споживачів. Тому МВФ закликає Сальвадор звузити сферу дії закону про криптовалюти, позбавивши біткоїн статусу законного платіжного засобу.

Нагадаємо, у вересні Сальвадор зробив біткоїн законним платіжним засобом поряд з доларом США. На сьогодні він є єдиною країною з таким статусом біткоїнів.

Сальвадор почав скуповувати біткоїни в минулому році, коли він торгувався на позначках близько 50 000 доларів, і придбав не менше 1 801 монети. На сьогодні курс криптовалюти впав на 45% в порівнянні з піковим значенням майже в 68 000 доларів, це означає, що країна ймовірно, втратила близько 20 млн доларів.

Також стало відомо, що Сальвадор побудує перше в світі криптовалютне місто.