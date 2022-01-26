Стійкість бактерій до антибіотиків – на третьому місці серед причин смертності
Смертність від стійкості бактерій до антибіотиків тепер поступається лише інсульту та ішемічним хворобам серця. Такий висновок зробила міжнародна група вчених, які проаналізували дані за 2019 рік у 204 країнах, повідомляє Российская газета.
За оцінками, по всьому світу від різних інфекцій померло близько п'яти мільйонів людей. З них близько 1,27 мільйона смертей були спричинені безпосередньо стійкістю до антибіотиків. Більшість інфекцій викликали всього шість стійких бактерій: кишкова паличка, золотистий стафілокок, клебсієла пневмонії, пневмокок, акінетобактерія Баумана та синьогнійна паличка.
Дослідники порівняли свої оцінки з існуючими даними про причини смерті та поставили стійкість до антибіотиків на третє місце – після ішемічних хвороб серця та інсультів.
Вчені пропонують кілька способів боротьби зі стійкістю: запобігти поширенню інфекцій у лікарнях, впровадити санітарний контроль води та вакцинацію, обмежити використання антибіотиків на фермах, не використовувати антибіотики при лікуванні вірусних інфекцій та інвестувати у розробки нових препаратів.