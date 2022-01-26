Валютний ринок середи: хід торгів

У середу зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося до 28,82 гривень на купівлі та 28,84 гривень на продажі.

Національний банк продовжив масовані інтервенції щодо продажу іноземної валюти, намагаючись загальмувати падіння гривні на підступах до наступного психологічного рівня 29 гривень. За інформацією порталу «Курс України», сьогодні він продає валюту «агресивніше, практично всі заявки на покупку від 28,80 і вище задовольняються» (так повідомив у бесіді представник казначейства одного з найбільших українських банків). Лише тому на позначці 28,80 зростання загальмувалося.

Готівковий курс долара зростає після того, як учора скоригувався із «круглої» цифри 29 гривень. Вранці оптові обмінні пункти столиці продавали готівкового американця по 28,78-28,79 гривень. Пізніше цінник підняли до 28,82-28,83 гривень (готівка в черговий раз зрівнялася з безготівковим доларом), а до обіду – опустили до 28,80 гривень, відреагувавши на гальмування зростання на міжбанку.

Євро на FOREX сьогодні торгується у вузькому діапазоні 1,1276-1,1310 долара напередодні засідання комітету з відкритих ринків ФРС США, на якому буде ухвалено рішення щодо облікової ставки. Більшість аналітиків вважають, що сьогодні ставка залишиться без змін, але перспектива її підвищення підтримує зростання долара проти інших провідних світових валют. Готівковий євро у першій половині дня зріс із 32,50-32,53 до 32,57-32,60 гривень.

Після відносно спокійного вівторка російський рубль знову лихоманить. Сьогодні долар уже встиг подешевшати до 78,60 рублів, а до обіду – вирости у ціні до 79,35 рублів. Геополітика – у центрі уваги, і будь-яка негативна інформація відразу позначається на російській валюті (як, втім, і гривні). До кінця дня очікуються новини з Парижа, де сьогодні має відбутися зустріч радників глав держав – учасниць «Нормандської четвірки». Тим часом готівковий рубль знову демонструє стабільність: як і вчора його продають по 3,65-3,69 гривні за 10 рублів.