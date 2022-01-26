Пєсков відповів, чи Путін контактуватиме з ватажками "ЛДНР"

Володимир Путін не планує контактів із керівниками самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", заявив прес-секретар голови РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".

Пєсков зазначив, що Путін поки що не відновлюватиме практику, коли він зв'язувався телефоном з керівниками "ДНР" та "ЛНР" у критичні моменти.

"Ні, зараз таких планів немає" , - сказав Пєсков.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація від джерел німецької агенції dpa про те, що під час зустрічі "нормандських радників" можуть призначити дату проведення переговорів України з окупаційною владою "Л/ДНР" щодо особливого статусу Донбасу.