Пєсков відповів, чи Путін контактуватиме з лідерами "ЛДНР"

Володимир Путін не планує контактів із керівниками "ДНР" та "ЛНР", заявив прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".

Пєсков зазначив, що Путін поки що не відновлюватиме практику, коли він зв'язувався телефоном з керівниками "ДНР" та "ЛНР" у критичні моменти.

"Ні, зараз таких планів немає" , - сказав Пєсков.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація від джерел німецької агенції dpa про те, що під час зустрічі "нормандських радників" можуть призначити дату проведення переговорів України з владою "Л/ДНР" щодо особливого статусу Донбасу.