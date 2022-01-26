Чому люди стають агресивними, відчуваючи голод

Дуже часто почуття голоду викликає у людях роздратування і навіть агресію. Відбувається це недарма. І вчені знайшли пояснення цього явища, повідомляє Men's Life.

Представники науки змогли встановити причину, через яку люди стають злими та агресивними, коли відчувають голод. Варто зауважити, що така поведінка проявляється у всіх життєвих сферах.

На думку експертів, керує агресивністю гормон, який активно виробляється, коли порожній шлунок. Такий гормон утворився ще за первісних часів. Коли племена полювали на тварин, вони зазнавали агресії. Така емоція була потрібна для того, щоб здолати звіра.

Крім того, сприяє виробленню «гормону агресії» зниження рівня глюкози. Такий процес відбувається, коли людина відчуває голод. Також представники науки зазначили, що гормон починає ще інтенсивніше вироблятися, якщо людина не знає, коли зможе поїсти.