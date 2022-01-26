У Парижі розпочалася зустріч радників у "нормандському форматі"

Зустріч радників "нормандського формату" на Донбасі стартувала в Парижі. Вона розпочалася о 13.00 за Києвом. Росію представляє заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак, пише Кристина Афанасьева, "РИА Новости".

Радники спілкуються в Єлисейському палаці в Парижі. Зустріч відбувається після досить тривалої паузи, яка була перервана після спілкування на початку січня у Підмосков'ї.

Востаннє четверо радників "нормандського формату" зустрічалися у вересні минулого року з відеозв'язку.

Уранці, відповідаючи на запитання журналістів, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що сподівається на "хорошу відкриту розмову максимально можливого ступеня результативності" .

При цьому, зауважив він, наскільки можливий цей ступінь, "зараз припустити дуже важко" .

Очікується, що за підсумками розмови Козак проінформує журналістів про результати зустрічі.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак також прилетів до Парижа у складі української делегації на зустріч політичних радників лідерів нормандського формату. Про це він написав у своєму Twitter﻿.