У Парижі розпочалася зустріч радників у "нормандському форматі"
Зустріч радників "нормандського формату" на Донбасі стартувала в Парижі. Вона розпочалася о 13.00 за Києвом. Росію представляє заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак, пише Кристина Афанасьева, "РИА Новости".
Радники спілкуються в Єлисейському палаці в Парижі. Зустріч відбувається після досить тривалої паузи, яка була перервана після спілкування на початку січня у Підмосков'ї.
Востаннє четверо радників "нормандського формату" зустрічалися у вересні минулого року з відеозв'язку.
Уранці, відповідаючи на запитання журналістів, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що сподівається на
"хорошу відкриту розмову максимально можливого ступеня результативності".
При цьому, зауважив він, наскільки можливий цей ступінь,
"зараз припустити дуже важко".
Очікується, що за підсумками розмови Козак проінформує журналістів про результати зустрічі.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак також прилетів до Парижа у складі української делегації на зустріч політичних радників лідерів нормандського формату. Про це він написав у своєму Twitter.
"Прилетів до Парижа у складі української делегації на зустріч політичних радників лідерів нормандського формату. Нарешті вдалося розблокувати цей формат – і це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання. Сподіваюся на конструктивний діалог на користь України", – написав Єрмак.