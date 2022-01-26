Індійський виробник е-скутерів показав електромобіль

Компанія Ola Electric, яка спеціалізується на виробництві електричних скутерів, презентувала проєкт електромобіля. Новинку планують вивести на ринок у 2023 році, повідомляє Обозреватель.

Про це розповів на своїй сторінці Twitter керівник Ola Electric Бхавіш Аґґарвал. Автомобіль має досить симпатичний вигляд. Увагу привертає обтічний однооб'ємний кузов, відсутність дверних ручок та дзеркал заднього виду, а також велика площа скління. Передню частину прикрашає світлодіодна панель на всю ширину машини, а в бампер імплантована емблема компанії зі світлодіодним підсвічуванням.

Can you guys keep a secret? ???????? pic.twitter.com/8I9NMe2eLJ - Bhavish Aggarwal (@bhash) January 25, 2022

Компанія з Бангалору зараз виробляє електричні скутери Ola S1. Але її керівник давно мріє розширити асортименти 4-колісною моделлю. Ще у серпні минулого року Бхавіш Аггарвал написав у своєму Твіттері: "Ніколи не мав автомобіля, але 2 місяці тому купив. Поки що це гібрид. Наступним у 2023 році буде електричний. Електромобіль Ola". Це свідчить про те, що роботи вже ведуться давно і поява моделі в 2023 виглядає цілком правдоподібною. На думку керівництва компанії, з 2025 року в Індії не залишиться на ринку нових скутерів із ДВС. Крім того, у 2023 році Ola Electric планує розпочати експорт своєї продукції до Європи, Австралії та країн південно-східної Азії.