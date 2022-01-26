єПідтримка: українці за два дні купили ліків на 6,5 млн грн

Станом на 26 січня понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат у рамках програми єПідтримка. При цьому українці вже витратили 6,5 млн грн на ліки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Він нагадав, що з 24 січня уряд розширив ініціативу на громадян віком від 60 років.

"Наразі понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат. 1,7 млрд грн вже витрачено" , - написав Шмигаль. ﻿

Надалі планується розширити програму на підлітків та комунальні послуги.

Президент також анонсував 500 грн виплат за бустерну дозу, і уряд зараз активно працює над впровадженням цієї ініціативи, зазначив Шмигаль.

19 грудня в Україні офіційно стартувала програма єПідтримка, яка передбачає виплату 1000 гривень усім українцям, повністю вакцинованим від COVID-19.