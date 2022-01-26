Мілевський зіграє за збірну України з міні-футболу

Колишній нападник київського "Динамо" та збірної України з футболу Артем Мілевський знову вийде на поле. 37-річний уродженець Мінська зібрався грати за нашу збірну з міні-футболу й навіть планує виступити на чемпіонаті Європи 2022 року, який пройде у словацькому Кошице, повідомляє Обозреватель.

Федерація міні-футболу України на своїй сторінці у Instagram повідомила, що неординарний спортсмен буде її амбасадором. У червні Мілевський має з'явитись на Євро в офіційному матчі. Цікаво, що шанувальникам Артема пропонують зіграти з ним поряд. Щоправда, поки що неясно, як пройде відбір у партнери до зірки.

Сам Міля також заявив, що "можна піти з футболу, але футбол із тебе не піде ніколи".

"Мені завжди подобалося грати на обмеженій ділянці поля: поставити корпус, відігратися "у стіночку" або самому закрутити м'яч точно у кут. Тепер все це я спробую показати за збірну України на чемпіонаті Європи з міні-футболу, що пройде у червні на полях Кошице" , – здивував Артем.

Нагадаємо, Мілевський у 2021 році оголосив про завершення кар'єри, відігравши весняну частину сезону за закарпатський "Минай". В останні місяці веде свій YouTube-канал.