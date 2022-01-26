Ощадбанк знизив тарифи на еквайринг для бізнесу

З 1 лютого Ощадбанк запроваджує єдиний тариф за надання послуг еквайрингу у розмірі 1,8% - як для чинних, так і для нових клієнтів, повідомляє Новое время.

Як заявили в держбанку, зміна тарифу на еквайрингове обслуговування для чинних клієнтів відбудеться автоматично.

"Ми пропонуємо підключення POS-терміналів із програмним РРО від провідних розробників на ринку. Додано сервіс фіскалізації до програми ОщадPAY. Зниження тарифу на еквайринг — ще один крок. Ми зацікавлені у подальшому розвитку безготівкових платежів в Україні" , — заявив Антон Тютюн, член правління Ощадбанку.

Тариф на підключення еквайрингу з використанням програми ОщадPAY, який є одночасно терміналом і касовим апаратом у смартфоні, становить 1,7% суми операції без додаткових комісій за умови зарахування платежів на рахунок у банку.

Ощад разом із VISA у серпні 2020 року запустив програму для прийому платежів у смартфоні ОщадPAY.

Еквайрингова мережа Ощадбанку становить понад 80 тис. POS-терміналів, а кількість партнерів — понад 29,5 тис.