Україна вчетверте оновила рекорд аграрного експорту

Україна четвертий рік поспіль оновлює рекорд аграрного експорту, повідомляє УНІАН.

Про це розповів заступник директора Інституту аграрної економіки Микола Пугачов.

"Згідно з даними Державної митної служби України, за підсумками 2021 року Україна експортувала агропродовольства на суму 27,9 млрд дол., майже на 25% перевищивши рекордний показник 2020 року у 22,4 млрд дол. Таким чином, наша країна четвертий рік поспіль оновила історичний рекорд аграрного експорту" , – зазначив експерт.

За його словами, за підсумками 2021 року зафіксовані найбільші в історії України обсяги експорту пшениці – 20 млн 071 тис. т, м'яса птиці – 459 тис. т, заморожених ягід та інших фруктів – 76 тис. т, макаронних виробів – 38 тис. т.

Сумарне зростання експорту агропродукції відбулося шляхом збільшення обсягів поставок до Азії, Європейського Союзу та Африки, яке минулого року досягло свого найбільшого значення за період незалежності України.

Азія у 2021 році була основним імпортером українських сільгосппродуктів.

"Вартісні обсяги вітчизняного експорту в країни цього регіону торік збільшилися до 13,7 млрд дол. Це на 26% перевищило рекордний показник поставок в цей регіон в 10,9 млрд дол. у 2020 році. Торік частка азійських країн склала майже половину - 49,1% – від усього українського агроекспорту" , - підкреслив Пугачов.

Разом з тим, обсяги поставок аграрної продукції українського виробництва в країни-члени ЄС, включаючи Великобританію, збільшилися на 12% проти рекордного показника 2019 року в 7,5 млрд дол. і склали минулого року 8,4 млрд дол.

"Обсяги поставок до країн Африки у 2021 році також збільшилися: з 2,9 млрд дол. у 2020 році до 3,7 млрд дол. (+28%)" , – зазначив експерт.

За його словами, поставки вітчизняного агропродовольства в країни СНД збільшилися в порівнянні з 2020 роком на 8% – до 1,4 млрд доларів.

Китай і далі залишається найбільшим імпортером української агропродукції.

"Якщо у 2019 році вартісні обсяги поставок вітчизняної сільгосппродукції в Піднебесну склали 1955 млн дол., то у 2020 році вони майже подвоїлися (+82%) і склали 3554 млн дол., а в 2021 році зросли до 4286 млн дол." ,- уточнив Пугачов.

Також основними споживачами вітчизняної сільгосппродукції стали: Індія (1 млрд 954 млн дол.), Нідерланди (1 млрд 767 млн дол.), Єгипет (1 млрд 601 млн дол.), Туреччина (1 млрд 465 млн дол.), Іспанія (1 млрд 171 млн дол.), Польща (1 млрд 073 млн дол.), Німеччина (851 млн дол.), Індонезія (761 млн дол.), Італія (748 млн дол.).