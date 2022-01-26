Кабмін збільшив серед студентів ліміт стипендіантів

Уряд вніс зміни до Порядку призначення стипендій українським студентам. Цього року виплати можуть отримати до 45% бюджетників денної форми навчання, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать матеріали сьогоднішнього засідання уряду. Зокрема, у порядку призначення стипендій зазначено, що перед початком підбиття підсумків кожного семестру вчена (педагогічна) рада з урахуванням раніше затверджених видатків на стипендії визначає ліміт стипендіатів, які отримуватимуть виплати.

"Цей показник встановлюється у відсотках (в діапазоні від 40 до 45) від фактичного числа студентів денної форми освіти, які навчаються за державним (регіональним) замовленням" , — йдеться в документі.

До змін такий ліміт встановлювався в діапазоні 35-40%.