Кабмін збільшив серед студентів ліміт стипендіантів
Уряд вніс зміни до Порядку призначення стипендій українським студентам. Цього року виплати можуть отримати до 45% бюджетників денної форми навчання, повідомляє Ділова столиця.
Про це свідчать матеріали сьогоднішнього засідання уряду. Зокрема, у порядку призначення стипендій зазначено, що перед початком підбиття підсумків кожного семестру вчена (педагогічна) рада з урахуванням раніше затверджених видатків на стипендії визначає ліміт стипендіатів, які отримуватимуть виплати.
"Цей показник встановлюється у відсотках (в діапазоні від 40 до 45) від фактичного числа студентів денної форми освіти, які навчаються за державним (регіональним) замовленням", — йдеться в документі.
До змін такий ліміт встановлювався в діапазоні 35-40%.
"Сьогодні уряд прийняв рішення про збільшення ліміту стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за результатами семестрового навчання. Цього року кількість одержувачів академічних стипендій складе 40-45% замість 35-40%", — додав на засіданні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.