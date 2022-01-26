В Україні створюють Національну лабораторію антидопінгового контролю

Верховна Рада України ухвалила закон про антидопінгової діяльності у спорті (№5099), повідомляє УНІАН.

За це рішення проголосували 303 народних депутати з 319, зареєстрованих у сесійній залі. Законом, зокрема, встановлюється, що в Україні на національному рівні антидопінгові правила розробляються та затверджуються Національним антидопінговим центром і поширюються на спортивні федерації, їх членів та інших суб'єктів сфери фізичної культури і спорту. Ці правила мають відповідати Всесвітньому антидопінговому кодексу.

Національною антидопінговою організацією в Україні є спеціалізована державна установа - Національний антидопінговий центр.

Фінансування його діяльності забезпечується шляхом коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Національний антидопінговий центр, зокрема, розробляє та затверджує антидопінгові правила та здійснює заходи із впровадження антидопінгових правил у спортивну діяльність.

Також Центр організовує роботу та забезпечує діяльність Наглядової ради Національного антидопінгового центру, Дисциплінарної антидопінгової комісії, Комітету з терапевтичного використання та Номінаційного комітету.

Серед іншого, зазначається, що тестування та розслідування проводяться виключно з метою протидії застосуванню та поширенню допінгу у спорті та отримання доказів щодо дотримання або недотримання спортсменом або допоміжним персоналом спортсмена антидопінгового законодавства та антидопінгових правил.

Факти порушення антидопінгових правил, виявлені Національним антидопінговим центром або іншою антидопінговою організацією, розглядаються Національним антидопінговим центром або зазначеною антидопінговою організацією відповідно до антидопінгових правил.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше набрання чинності законом України "Про внесення зміни до статті 52 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю".