Чиновників – звільнити, резервістам – приготуватись. Що прийняв Кабмін

Кабмін 26 січня розпочався на мажорній ноті. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд має достатньо ресурсів для підтримки стабільної макро-економічної ситуації в країні, незважаючи на зовнішні загрози, повідомляє Страна UA.

Також все добре, за словами Шмигаля, із опалювальним сезоном. Запаси вугілля зростають, державні шахти збільшили видобуток на 17%, плюс іде ще 10 кораблів із вугіллям. Те саме по газу. На думку прем'єр-міністра, із ним теж немає проблем. У підземних сховищах – 11,5 млрд кубів, чого з урахуванням газу внутрішнього видобутку цілком достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.

На Кабміні з великою доповіддю виступив міністр оборони Олексій Рєзніков. Він представив програму системи національного опору. Усі підзаконні акти, за словами міністра, вже є, зараз готуються накази Міноборони. Також у процесі підготовки – проект збільшення грошового змісту бійців.

Що ще ухвалив Кабмін 26 січня – далі у матеріалі.

Українській Венеції розширять кордони

Кабмін схвалив проект ухвали Ради про зміну кордону міста Вилкове в Одеській області, яке ще називають українською Венецією.

Як зазначено в пояснювальній записці, межі цього населеного пункту "вимагають юридичного закріплення відповідно до потреб" .

Цікаво, що рішення Одеської облради про нові кордони Вилкового було ухвалено ще у 2016 році, але Кабмін понад п'ять років зволікав із поданням відповідного проекту до парламенту.

Новим проектом землеустрою територія Вилкове розширюється майже на 2,4 тисячі гектарів – це в рази більше, ніж нинішня площа цього міста (близько 440 гектарів). Фактично, Вилкове передають прилеглий масив та острів Кубанський площею 51,3 га. Очікується, що така передача земель створить сприятливі умови для розвитку міста та збільшення надходжень від податку на землю та інших податків.

Представникам держави у держбанках закрутять гайки

Уряд погодив законопроект, яким передбачається внесення змін до закону про банки та банківську діяльність. Йдеться про нові вимоги до представників держави у наглядових радах держбанків.

Переглянути критерії Україна зобов'язалася перед міжнародними кредиторами.

За новим проектом, представником держави у наглядовій раді держбанку не може бути претендент, який є або був протягом останніх п'яти років керівником цього банку або його підрозділу, протягом трьох років працював у цьому банку або отримує (або отримував протягом останніх трьох років) від фінустанови доходи (більше 5% сукупного річного доходу особи за останній рік).

Фактично цими поправками депутати, у разі голосування за цей проект, приберуть послаблення у вимогах до представників держави у держбанках, які провели через сесійну залу лише нещодавно – у червні минулого року (м'якіші вимоги щодо термінів роботи в даному банку та отримання доходів від нього) . Як зазначено в пояснювальній записці, нові критерії повинні забезпечити більш ефективне управління держбанками та підвищити їхню інвестиційну привабливість.

Сержанти без свята

В Україні мав з'явитися День сержанта Нацгвардії. На Кабміні хотіли ухвалити проект указу президента з цього приводу. Але в останній момент його зняли на доопрацювання. День сержанта планувалося відзначати 24 липня. Як зазначено в пояснювальній записці, святкування нової дати на державному рівні має підвищити престиж та привабливість військової служби за контрактом на посадах сержантського складу. Чи буде у результаті сержантів свій день – тепер неясно.

Натяк для резервістів

Ще один проект президентського указу, який схвалив уряд, – про порядок обліку та видачі військових квитків. Власне, в Україні такий порядок давно є. Але тепер у нього вносять зміни. Зі правок всього одне слово. До переліку осіб, особу яких засвідчує військовий квиток, окрім чинних військовослужбовців, додали резервістів.

У пояснювальній записці йдеться, що текст просто привели у відповідність до заключних пунктів закону з військового обліку, прийнятого минулого року. Але на тлі чуток про вторгнення та заяви про масовий заклик українців на війну, якщо доведеться, така поправка розцінюється неоднозначно.

Тим більше, що на цьому ж засіданні Кабмін прийняв ухвалу про виплату разової допомоги військовослужбовцям, які були призвані в рамках мобілізації на особливий період, та резервістам. Їм при звільненні зі служби обіцяють заплатити з розрахунку 4% місячного забезпечення за місяць служби, але не менше 25% місячного забезпечення. Сама сума не змінюється. Головна фішка у тому, що до військовослужбовців додали ще й резервістів.

Аграріям змінили умови компенсацій за полив

Кабмін ухвалив постанову про підтримку аграріїв, які використовують техніку вітчизняного виробництва та працюють на меліоративних землях.

Компенсації за зрошення земель є й досі. Але тепер вирішили поєднати два в одному.

Якщо зараз аграрії отримують 19500 гривень на гектар угідь на зрошення, то тепер отримуватимуть таку саму суму, але вже за умови використання зрошувальної техніки та насосів вітчизняного виробництва.

Те саме по краплинному зрошенню. Зараз платять 18 750 на гектар незалежно від того, якою технікою користується господарство. У новому формулюванні сума не змінюється, але додається фраза, що ці гроші вже з урахуванням витрат на обладнання для краплинного зрошення та насосів вітчизняного виробництва.

Окремо прописано, що держпідтримка надається за умови закупівлі саме вітчизняної техніки та обладнання.

Конкретний перелік техніки, вартість якої компенсуватиметься за рахунок бюджету, має розробити Мінекономіки.

Досьє на держпідприємства

Уряд змінив порядок включення об'єктів до списків приватизації. Головне нововведення – розширили перелік даних, які мають надаватися з держпідприємств, які готуються на продаж.

Наразі це копії статуту підприємства, балансів та фінансових звітів, виписки з рахунків, рішення суду у справі про банкрутство (якщо воно є), висновки про доцільність трансформації держпідприємства в акціонерне товариство та строки збереження профілю діяльності об'єкта.

За новими вимогами, знадобиться також перелік нерухомості підприємства із зазначенням площі, правовстановлюючі документи на нерухомість та землю, перелік майна, яке в жодному разі не підлягатиме приватизації (скажімо, гуртожитки), дані щодо пакету акцій, виписка з рахунку в цінних паперах, перелік договори оренди. Як зазначив прем’єр, це потрібно для прискорення приватизації.

Переділ соцеконому

Стартував переділ соцеконому - грошей на соціально-економічний розвиток окремих територій, які традиційно називають "хотілками депутатів". Як правило, ці кошти з'являються у бюджеті під друге читання – щоб забезпечити збирання голосів у Раді. На цей рік за цією статтею до бюджету заклали 6 млрд. гривень.

Кабмін прийняв ухвалу про створення комісії для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції на соц-економ розвиток у 2022 році.

Листи від держави

Держава по-новому листуватиметься з громадянами.

Кабмін прийняв постанову, яка прописує, що результати надання адмінпослуг (у тому числі відмова за заявкою) будуть надсилатися в рекомендованих листах зі значком "Адміністративна послуга". Повідомлення про їх вручення можуть надсилатися на мобільний телефон (смс-повідомлення), електронною поштою та ін. Цікаво, що оплачувати рекомендовані листи буде "суб'єкт звернення" при отриманні на пошті, тобто навіть якщо в конверті – відмова, все одно доведеться платити.

Для поїздів скасували європейські вимоги

Кабмін вніс зміни до Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту та рухомого складу.

Випадок безпрецедентний – із чинних регламентів викреслили пункти про те, що вони регулюються низкою європейських директив з транспорту. Натомість з'явилася норма про відповідність "заданим вимогам" – тим, що встановлені виключно у конкретних регламентах.

Власне, головна вимога до транспорту тепер – здатність забезпечувати рух, який "відповідає потрібній якості та залежить від технічних, технологічних, організаційних, кваліфікаційних умов" .

Тобто, головне, щоби поїзди хоч якось їхали. У пояснювальній записці зазначено, що європейські директиви, які були вказані у технічних регламентах, вже оновилися. Їх імплементують у вітчизняне законодавство у 2022 році. Ну а поки що цього не сталося, вирішили залишити виключно національні вимоги, що, як зазначено в пояснювальній записці, "дозволить розблокувати процес визначення органів оцінки відповідності" . Втім, однією з причин може бути критичне стан рухомого складу.

Райради "оптимізують"

В Україні намічаються нові скорочення чиновників. Кабмін ухвалив новий порядок надання субвенцій місцевим бюджетам на забезпечення окремих витрат райрад.

У бюджеті-2022 на ці цілі передбачено 154,4 млн. гривень. Гроші розділять між 119 райрадами.

Сама субвенція з'явилася після звернень райрад зі скаргами на обмежені фінансові ресурси. Внаслідок адмінреформи їх доходи сильно впали. За 10 місяців минулого року 119 райрад отримали менше 70 млн гривень загалом. Водночас їхні витрати на фінансування захищених видаткових статей (насамперед зарплати) склали близько 566 млн – тобто в 8,2 рази перевищили доходи.

Мінрегіон у зв'язку з цим уже рекомендував райрадам оптимізувати виконкоми – максимальна кількість штатних працівників не повинна перевищувати 8 осіб.

Саме з такого штату і зробили розрахунки щодо субвенції. Тобто хочеш – не хочеш, райрадам доведеться скорочувати людей – адже платити "зайвим" буде просто нічим.

Архів військової розвідки

В Україні з'явиться галузевий державний архів воєнної розвідки. Постанову щодо цього ухвалив Кабмін. Ця вимога прописана в законі про розвідку та минулорічний указ президента.

Зокрема, у статті 46 закону про розвідку зазначено, що передбачається постійне зберігання матеріальних носіїв інформації, зокрема секретної, у галузевому архіві відповідного розвідувального органу.

До організаційної структури Міноборони включено архівну установу.

Мін'юст та Головне управління розвідки Міноборони мають у тримісячний термін затвердити положення про Галузевий державний архів військової розвідки.

Зупинення бюджетного фінансування

Уряд вніс зміни до своєї постанови, що регламентує порядок зупинення операцій із бюджетними коштами. Зокрема, зупинення операцій та їх поновлення тепер може оформлятися в електронному вигляді. Також у разі зменшення бюджетних асигнувань за певними програмами одержувачів коштів про це попереджатимуть. Їм дадуть час для виправлення порушень бюджетного законодавства.

Як зазначено в пояснювальній записці, це дозволить удосконалити практичне застосування заходів впливу на порушників бюджетного законодавства у вигляді зупинення фінансування та зменшення бюджетних асигнувань.

Білому хлібу не складуть ціни

Кабмін з другої спроби не зміг ухвалити зміни до ухвали за цінами на соціально значущі товари. Зміни планувалися наступні: у перелік продуктів, ціни на які регулює держава, мав з'явитися пшеничний хліб (зараз – лише чорний хліб та батон). Граничний рівень торгової націнки на пшеничний хліб хотіли обмежити 10%, а його виробникам надати право на пільговий газ.

За стипендіями змінили квоти

Кабмін змінив квоту на стипендії, які, нагадаємо, цього року суттєво підвищили. Тоді ж квоту зрізали до 35-40% студентів денної форми навчання.

Новою постановою Кабміну квота на стипендії встановлена на рівні від 40% до 45% студентів, тобто кількість отримувачів стипендій збільшили на 5%.

25 мільйонів на зарплати Мінкульту, кіностудію Довженка – Держкіно

Мінкульту перерозподілили фінансування. За статтею "Керівництво та управління у сфері культури та інформполітики" додали близько 33,2 млн гривень (у тому числі близько 25 млн на зарплати), а за статтями охорони культурної спадщини та керівництва у сфері охорони культурної спадщини фінансування урізали. Як зазначено в пояснювальній записці, це пов'язано з тим, що Державна інспекція культурної спадщини та Державна служба охорони культурної спадщини за фактом так і не запрацювали, тоді як за Мінкультом граничну чисельність працівників збільшили на 358 осіб.

Окремою постановою Кабмін передав Національний центр Олександра Довженка у сферу управління Державного агентства з питань кіно (зараз – у сфері управління Мінкульту). Останнє має у тримісячний термін затвердити стратегічний план розвитку підприємства та покращення його фінансових показників.