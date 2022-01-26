Метро буде головним бомбосховищем Києва у разі вторгнення РФ – Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в місті розроблено певний план дій на випадок вторгнення російських військ, головним бомбосховищем є метрополітен. Про це міський голова заявив під час ефіру на телеканалі "Настоящее время", повідомляє Вести.
"У Києві напрацьовано чіткий план, надана інформація щодо бомбосховищ, які розташовані поблизу певних об’єктів. Ключовим бомбосховищем у Києві також визначено Київський метрополітен, який, не дай Боже, у випадку часу «Ч», буде готовий прийняти людей, які зможуть сховатися під час можливого нападу. У випадку надзвичайної ситуації, у нас є сирени, які сповіщатимуть про загрозу. В такому випадку знадобляться всі засоби комунікації – телебачення, радіо, які надаватимуть інформацію про дії", - розповів Кличко.
При цьому мер столиці висловив надію, що всі ці заходи не знадобляться, оскільки вторгнення не буде.
"Ми всі тримаємо кулаки, сподіваємось, що це питання буде вирішено на політичному рівні, сподіваємось на наших дипломатів. Те, про що кажуть, про можливі військові дії, це був би жахливий сценарій. Тому сподіваємось, що буде знайдено шлях у жодному разі не дійти такої екстремальної ситуації", – додав Віталій Кличко.