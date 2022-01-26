Метро буде головним бомбосховищем Києва у разі вторгнення РФ – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в місті розроблено певний план дій на випадок вторгнення російських військ, головним бомбосховищем є метрополітен. Про це міський голова заявив під час ефіру на телеканалі "Настоящее время", повідомляє Вести.

"У Києві напрацьовано чіткий план, надана інформація щодо бомбосховищ, які розташовані поблизу певних об’єктів. Ключовим бомбосховищем у Києві також визначено Київський метрополітен, який, не дай Боже, у випадку часу «Ч», буде готовий прийняти людей, які зможуть сховатися під час можливого нападу. У випадку надзвичайної ситуації, у нас є сирени, які сповіщатимуть про загрозу. В такому випадку знадобляться всі засоби комунікації – телебачення, радіо, які надаватимуть інформацію про дії" , - розповів Кличко. ﻿

При цьому мер столиці висловив надію, що всі ці заходи не знадобляться, оскільки вторгнення не буде.