Як зважитися на зміну роботи та переїзд - поради психолога

Психолог та коуч Олена Адамова розповіла, як зважитись, якщо вам пропонують нову роботу в іншому місті та як визначити необхідність змін у вашому житті, повідомляє Сьогодні.

"Насамперед варто розписати плюси та мінуси життя та роботи на попередньому місці та на новому. Порівняти ризики та переваги обох варіантів, тобто потенційно перенести себе у майбутнє. Якщо розумієте, що у вас усе вдасться – приймайте рішення про переїзд, якщо такі ризики не коштують бонусів, яких ви очікуєте – не змушуйте себе" , – радить психолог.

Експерт радить – коли вам хочеться щось змінити у житті, почніть з малого. Наприклад, пошукайте нову роботу як місце реалізації. Адже не лише переїзд може змінити ваше життя. Приберіть будь-які обмеження та перегляньте всі цікаві варіанти роботи у своєму місті, а також ризики життя в іншому. Математичним способом порівняйте їх.