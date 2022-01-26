В ОП повідомили про підготовку візиту Макрона до Києва

В Офісі президента України розповіли про підготовку візиту президента Франції до України, повідомляє Європейська правда.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні ОП щодо участі глави офісу Андрія Єрмака в зустрічі радників лідерів Нормандського формату в Парижі.

В ОП зазначили, що у межах підготовки запланованого візиту в Україну Еммануеля Макрона українська делегація за участю заступника керівника ОП Ростислава Шурми та міністра інфраструктури Олександра Кубракова проведе низку зустрічей, зокрема з міністром економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно Ле Мером, з метою предметного обговорення фінансової взаємодії та двосторонньої економічної співпраці.

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Терміни проведення візиту французького президента не зазначаються.

26 січня глава ОП ​​Андрій Єрмак і т. в. о. першого заступника глави делегації України у Тристоронній контактній групі народний депутат Андрій Костін візьмуть участь у зустрічі політичних радників лідерів країн Нормандського формату.